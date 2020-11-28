Рост числа бедных россиян спрогнозировали из-за пандемии коронавируса

Значительное снижение уровня жизни в России связано с пандемией коронавируса.

«Для меня, как экономиста, проблема в том, что после того, как последние лет пять до COVID-19 уровень жизни у нас упал примерно на 10%, то уже за этот год у нас падение будет очень высоким», — заявил Кудрин.

Во втором квартале падение жизненного уровня достигло больше 8%, в третьем квартале — уже 4,5%.

Около миллиона человек обеднели.

«К сожалению, в ближайшие годы мы не отскочим так сильно», — признал Кудрин.

По этой причине председатель Счетной палаты призвал помогать тем, кто нуждается в поддержке.

Для всего мира наступила новая реальность. Под этим Кудрин имел в виду, что вся мировая экономика падает приблизительно на 4% — и даже китайская растет меньше обычного. Из-за пандемии коронавируса экономика в Европе упала по итогам года на 8-9%, Великобритании — на 11%.

По официальному прогнозу, экономика России упадет на 3,9%. Однако Кудрин считает, что цифра будет выше — 4%, а может быть, и 4,5%.

В 2021 году Россия может увеличить госдолг до 24% ВВП. Это на 3,7% больше, чем указано в проекте бюджета.