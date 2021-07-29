Рост биржевых цен на бензин не окажет значительного влияния на стоимость бензина для потребителей. Розничные цены на АЗС изменятся не сильно. Об этом сообщили журналистам в Минэнерго России в ответ на публикацию Росстата про изменения потребительских цен на топливо.

Сообщение Минэнерго процитировал ТАСС.

«Зафиксированный на прошлой неделе рост биржевых оптовых цен на бензин не окажет значительного влияния на динамику розничной цены на заправках для конечного потребителя, так как в целях сдерживания роста конечных цен производители получают повышенные выплаты от государства по специальному „демпфирующему механизму“», — отметили в ведомстве.

В Минэнерго также подчеркнули, что ожидают дополнительного нивелирования колебаний биржевых цен на бензин. Это позволит сделать выход ряда нефтеперерабатывающих заводов из ремонта, который закончится до конца июля.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, посление несколько дней цены на бензин начали постепенно снижаться. Стоимость Аи-92 с 23 июля по 28 июля упала на 0,9%, а Аи-95 — на 1,74%. При этом в Минэнерго уточнили, что ежедневные отгрузки бензина с 19 по 25 июля держатся на уровнях прошлых двух лет и составляют 60,1 тысячи тонн Аи-92 и 45,8 тысячи тон Аи-95.

По данным Росстата, средняя цена на бензин для потребителей с 19 по 25 июля 2021 года выросла на 13 копеек — до 48,44 рубля за литр. При этом стоимость Аи-92 увеличилась на 11 копеек (до 45,63 рубля за литр), а Аи-95 — на 21 копейку (до 56,53 рубля за литр). Дизельное топливо подорожало на 10 копеек — до 50,28 рубля за литр.