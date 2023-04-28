Власть 28 апреля 2023, 20:02 Росстату запретили публикацию данных о добыче нефти и газа Кабмин России запретил публиковать данные о добыче нефти и газа до апреля 2024 года РИА «Новости»

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Ежемесячные и ежегодные данные о добыче нефти и газа в России временно прекратят публиковать в открытом доступе. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

Приказ касается Росстата. Начиная с марта 2023 года и по 1 апреля 2024 года вводится запрет на публикацию информации о добытых в России всех видов нефти и природного газа, а также конденсатов.

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Министерство энергетики прекратило публиковать статистику по добыче и экспорту газа еще в 2022 году. На исчезновение данных о добыче энергоресурсов в сообщениях Росстата СМИ обратили на этой неделе, когда ведомство опубликовало данные за первый квартал.

В этом году Россия направит в страны Азии более 140 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов, которые остались в ее распоряжении после сокращения закупок со стороны европейских стран. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его оценке, на западных покупателей придется не более 90 миллионов тонн сырья и топлива.