Росстат возглавил замминистра Минэкономразвития

Главой Росстата стал руководитель департамента организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития РФ Сергей Галкин. Приказ о его назначении подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства страны в своем Telegram-канале.

Галкин с ноября 2018 года курировал вопросы региональной политики и развития в должности замминистра.

Предшественника Галкина Павла Малкова накануне назначили временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области. Он заменил Николая Любимова, который ушел в отставку.

Свой пост оставили главы пяти регионов РФ: Республики Марий Эл, Томской, Кировской, Саратовской и Рязанской областей. Их отставки связали с прохождением проверки на прочность.