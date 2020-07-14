Росстат допустил недочеты при подсчете доли технологичных компаний

Методика Росстата по расчету реальной доли технологичных предприятий в России с учетом удельного веса содержит определенные недочеты. На них службе указала Счетная палата (СП).

Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте СП. Президент России Владимир Путин ранее поставил перед правительством задачу добиться к 2024 году 50-процентной доли компаний, поддерживающих технологические инновации.

«Однако действующий сейчас подход расчета показателя по удельному весу, который применяет Росстат, не позволяет оценить реальную долю технологичных предприятий», — сообщила СП.

Новую методику расчета Росстат начал применять в конце 2019 года. В соответствии с ней доля инновационных компаний в 2017 году выросла с 7,5% до 20,8%, в 2018 году — составила 19,8%. В СП утверждают, что при изменении формулы были введены неоднозначные критерии отбора организаций, что вызвало исключение из расчета около 40% обследованных компаний. Эксперты также сообщили о крайне низком охвате организаций. В Росстате изучили деятельность 50 тысяч компаний, а в реестре ФНС к концу 2017 году значились 294 фирмы.

Замруководителя Росстата Ирина Шаповал признала выводы СП, которая предложила урегулировать нормативно правила формирования выборочной совокупности предприятий. Глава СП Алексей Кудрин пообещал не останавливаться на опубликованном отчете, и провести еще ряд исследований, которые помогут властям четко сформулировать проблемы инновационной политики.

«Сейчас мы увидели некоторые тонкости показателя, который используется в этой национальной цели. Но не в показателе только дело. Самой технологической инновационной политики как таковой нет до конца», — заявил Алексей Кудрин.