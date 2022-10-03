Россия ввела контрсанкции против немецкого газового оператора «Катарина» | 360°

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Россия ввела контрсанкции против немецкого газового оператора «Катарина»

Премьер РФ Мишустин подписал указ о контрсанкциях против оператора ПГХ «Катарина» в ФРГ

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Правительство России ввело экономические контрсанкции против оператора подземного газового хранилища (ПГХ) «Катарина» в Германии. Постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Специальные меры приняты против проектной, сбытовой и эксплуатационной компании «Эрдгазшпайхер Пайссен ГмбХ». Это совместное предприятие «Газпром экспорта» и немецкой VNG AG, сообщил ТАСС.

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«Дополнить перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденные постановление правительства от 11 мая 2022 года… пунктом 32 следующего содержания: „32. ERDGASSPEICHER PEISSEN GMBH / Эрдгазшпайхер Пайссен ГмбХ (Германия)“, — говорится в постановлении правительства.

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В мае под санкции в России попала 31 компания из Германии, Франции и других европейских стран. Среди них — бывшие европейские дочерние предприятия «Газпрома», трейдеры и операторы ПГХ.

Германия не может отказаться от российского газа полностью, заявил немецкий политик и признался, что именно санкции стали причиной газового дефицита.

Санкции

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