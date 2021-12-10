Путин уличил НАТО в желании превратить Россию в Московию

В НАТО намерены превратить Россию в Московию, хотя это многонациональное и многоконфессиональное государство. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

«Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна. НАТО же хочет превратить ее в Московию», — подчеркнул российский лидер, которого процитировало РИА «Новости».

После беседы президента США Джо Байдена и Владимира Путина глава Белого дома анонсировал встречу России со странами-членами НАТО. На ней планируют обсудить гарантии безопасности для РФ.

В ходе разговора с американским коллегой Путин выразил обеспокоенность в том числе приближением НАТО к границам России. Поэтому стране и нужны юридически оформленные гарантии того, что альянс не станет расширяться на восток.