Замглавы МИД напомнил, что у России много друзей и партнеров | 360°

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Замглавы МИД напомнил, что у России много друзей и партнеров

Замглавы МИД Богданов: Россию нельзя изолировать, у нее много друзей и партнеров

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Россию невозможно изолировать, у нее много друзей и партнеров, заинтересованных в продуктивном сотрудничестве, заявил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов. Об этом написал ТАСС.

«Изолировать Россию невозможно. У нас очень много друзей и партнеров, которые заинтересованы в продолжении продуктивного взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Мы это только приветствуем», — подчеркнул Богданов.

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Он добавил, что Россия признательна за такое отношение со стороны арабских и африканских партнеров. Заявление прозвучало в связи с созданием Всемирной ассоциации по развитию предпринимательства «Женский деловой совет» с штаб-квартирой в Москве.

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«Я думаю, что это направление будет продолжаться, развиваться и расширяться, и диапазон наших контактов тоже. Это такая реалия», — заметил замглавы МИД России.

Михаил Богданов добавил, что Россия готова к возобновлению работы «квартета» (РФ, США, ООН и ЕС) международных посредников по ближневосточному урегулированию. Он напомнил, что арабская и палестинская стороны выступают за активизацию работы «квартета».

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