Власть 06 января 2023, 16:27 Россию и Запад призвали к переговорам о новом миропорядке Врио главы ДНР Пушилин: переговоры РФ и Запада о миропорядке завершат конфликт на Украине РИА «Новости»

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Переговоры России и Запада о новом миропорядке позволят окончательно завершить конфликт на Украине. Такой вывод сделал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в разговоре с сенатором Александром Вайнбергом. Видео беседы политик выложил в своем Telegram-канале.

«Что такое победа? В моем понимании — это вот такая конференция, <…> где будет установлен новый миропорядок», — отметил Пушилин.

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Он обратил внимание, что глупо думать, что весь вопрос в Украине. Пушилин подчеркнул, что денацификация ВСУ не остановит блок НАТО, который движется к границам России. Североатлантический альянс уже готов принять Финляндию и Швецию.

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В разговоре с Вайнбергом врио главы ДНР заявил, что страны — гаранты Минских соглашений расписались во лжи. В качестве доказательства он напомнил слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.