Власть 07 декабря 2023, 15:01 Россию больше никто не назовет бензоколонкой — Путин Путин заявил, что Россию больше никто не сможет назвать бензоколонкой РИА «Новости»

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Никто больше не сможет назвать Россию большой бензоколонкой. Об этом заявил президент Владимир Путин в своем выступлении на форуме «Россия зовет».

«Сейчас выражение „Россия — бензоколонка“ к нашей стране неприменимо. Нас никто больше не назовет бензоколонкой», — сказал он.

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Глава государства отметил, что российская экономика продемонстрировала огромный запас прочности. Он подчеркнул, что она по темпам роста опережает все ведущие государства Европейского союза.

Также Путин отметил, что для любого бизнеса страны Европы перестали являться «тихими гаванями». По его словам, речь идет о том, что чужих можно спокойно обобрать.

Президент отмечал, что с Россией было выгодно работать во все времена.

«Этот факт подтверждался опытом целых поколений предпринимателей и купцов», — добавил он.

Ранее Путин заявил об ускорении процесса перехода на национальные валюты в мировой экономике.