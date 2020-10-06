Российскую вакцину от коронавируса могут поставить на Украину

Отечественную вакцину от коронавируса могут поставить на Украину. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Сразу могу сказать, что такая возможность существует», — заявил Путин в разговоре с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Его слова передает ТАСС.

Для этого нужны договоренности с официальным Киевом. Россия будет ждать конкретных запросов по этой теме, несмотря на все политические сложности. По словам президента, это проблема «гуманитарного характера».

В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал изучить вопрос снятия части санкций с Украины, а точнее, с украинских предпринимателей.

«Я обещаю, что мы внимательно изучим все ваши предложения и попробуем найти соответствующие решения, если это будет возможно», — ответил Мишустин на вопрос Медведчука.

Также премьер отметил, что российский народ хотел бы вернуться к добрососедским отношениям с Украиной. Он выразил уверенность в том, что «это время еще придет».