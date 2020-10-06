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    06 октября 2020, 17:55

    Российскую вакцину от коронавируса могут поставить на Украину

    Ксения Басырова

    Отечественную вакцину от коронавируса могут поставить на Украину. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
    Российскую вакцину от коронавируса могут поставить на Украину

    «Сразу могу сказать, что такая возможность существует», — заявил Путин в разговоре с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Его слова передает ТАСС.

    Для этого нужны договоренности с официальным Киевом. Россия будет ждать конкретных запросов по этой теме, несмотря на все политические сложности. По словам президента, это проблема «гуманитарного характера».

    В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал изучить вопрос снятия части санкций с Украины, а точнее, с украинских предпринимателей.

    «Я обещаю, что мы внимательно изучим все ваши предложения и попробуем найти соответствующие решения, если это будет возможно», — ответил Мишустин на вопрос Медведчука.

    Также премьер отметил, что российский народ хотел бы вернуться к добрососедским отношениям с Украиной. Он выразил уверенность в том, что «это время еще придет».

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