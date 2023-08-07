Власть 07 августа 2023, 16:07 Российскую систему распознавания лиц использовали на ЧМ-2022 в Катаре Глава Ростеха Чемезов: систему распознавания лиц из России использовали 36 стран Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Созданную в России систему распознавания лиц использовали только в прошлом году в 36 странах мира. В частности, во время чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По словам Чемизова, эта система распознавания лиц от компании NtechLab впервые начала работать на мундиале 2018 года, который прошел в России. Данную технологию признали самой точной в мире в 2021 году.

Реклама

«В 2022 году мы реализовали эти проекты в 36 странах, в том числе на чемпионате мира в Катаре», — отметил глава Ростеха.

Также он обсудил с президентом беспилотники «Ланцет» и «Куб». Путин дал поручение увеличить производство БПЛА. Он добавил, что эта и другая боевая техника хорошо показали себя в рамках СВО. Чемезов пообещал, что над этим будут работать.