Власть 04 июля 2023, 14:51 Российскую культуру невозможно убить — Путин Путин заявил, что российскую культуру убить невозможно РИА «Новости»

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Культуру великого российского народа невозможно убить. Об этом на встрече с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС заявил президент страны Владимир Путин.

«Можно убить человека, но нельзя убить культуру, носителем которой он является. Невозможно убить культуру целого народа, тем более такого великого, как российский», — сказал он.

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Глава государства отметил, что властям необходимо иметь это ввиду.

«Наше дело — поддерживать креативный класс, который на базе наших предков генерирует новые достижения», — добавил Путин.

Также президент отметил, что российская культура многонациональна и является частью мировой и европейской культуры.

«Когда кто-то пытается ее уничтожить, то это попытка самоубийства. Потому что они уничтожают сами себя», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что у него нет сомнений в победе России.