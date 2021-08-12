Российскому послу пришлось объясняться в МИД Ирана за фото с британским дипломатом

Посла России в Тегеране Левана Джагаряна вызвали в Министерство иностранных дел Ирана. В ведомстве хотели услышать разъяснения по поводу публикации его совместного фото с послом Великобритании.

«В ходе беседы, которая проходила в дружественной атмосфере, иранской стороне были даны все необходимые разъяснения, которые уже опубликованы в соцсетях посольства. Послом было выражено сожаление возникшим недопониманием», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство в Иране.

На фото новый британский посол Саймон Шерклифф сфотографировался на память с российским послом в российском посольстве в том же месте, где Рузвельт, Черчилль и Сталин провели Тегеранскую конференцию в 1943 году.

В Twitter посольства России в Иране отметили. что это фото было выложено, чтобы отдать дать совместным усилиям союзных государств против нацизма во время Второй мировой войны.

«Иран — наш друг и сосед, и мы продолжим укреплять отношения, основанные на взаимном уважении», — написали в соцсети.

В посольстве отметили, что эта фотография не несет в себе антииранский контекст и они не собирались «оскорблять чувства дружественного иранского народа».

В социальных сетях многие комментаторы отметили, что центральное кресло пустует, не является ли это каким-нибудь подтекстом.