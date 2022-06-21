Путин анонсировал усовершенствование российской армии

Президент России Владимир Путин отметил, что в России самое эффективное в мире вооружение, и сообщил, что сложившаяся ситуация позволит продолжать совершенствовать армию. Заявление прозвучало во время неформальной беседы президента с военнослужащими, которая состоялась 21 июня, после официальной встречи с лучшими выпускниками военных вузов в Кремлевском дворце.

«Я не думаю, что сегодня в мире есть более эффективная вооруженная составляющая, чем в России», — процитировал Путина ТАСС.

Глава государства добавил, что требования сегодняшнего дня подсказывают, «где и что мы должны делать дополнительно, на что обратить внимание», какого вооружения нужно больше, а какое должно быть другого качества.

«И это процесс, который, безусловно, приведет к совершенствованию нашей военной составляющей, армии, флота, всей военной составляющей государства», — уверен президент.

По его словам, успехи военнослужащих во многом зависят от их отношения к делу, которое должно быть спокойным и вдумчивым. Владимир Путин подчеркнул, что «без трудностей не бывает результата».

«Но эти испытания и трудности, если грамотно к ним подходить, — это то, что будет совершенствовать нас самих как в гражданской, так и в военной сфере», — отметил он.