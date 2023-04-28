Власть 28 апреля 2023, 08:56 Российского посла внезапно вызвали в МИД Испании El Confidencial: российского посла Клименко вызвали в МИД Испании из-за видео в соцсетях Pxhere

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МИД Испании вызвал посла России в Мадриде Юрия Клименко из-за публикации российского дипломатического представительства в социальных сетях. Об этом написала газета El Confidencial, ссылаясь на дипломатические источники.

По данным издания, встреча состоялась 27 апреля. Посол встретился с госсекретарем по иностранным и глобальным делам Анхелес Морено. Она попросила у дипломата объяснений из-за публикации на странице посольства в Twitter видео, которое связано с украинским конфликтом.

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Ранее в апреле Клименко заявлял, что попытки западных стран отменить русскую культуру не увенчались успехом. Доказательством этого стала премьера оперы «Нос» в Королевском театре Испании. Также в Мадриде должны показать российский фильм «Быть».

Посол добавил, что на испанских площадях продолжают звучать произведения композиторов из России. Причем их исполняют именно россияне.