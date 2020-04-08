Российское правительство задумалось о помощи отелям с кредитами

Ростуризм и Минэкономразвития возможно предоставят субсидии отелям, которые выплачивают кредиты за реконструкцию или строительство гостиниц. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она отметила, что гостиничный бизнес сегодня оказался в сложном положении из-за режима самоизоляции. Об этом сообщило РИА «Новости». Загрузка отелей и число бронирований упали на 95% или 100% в некоторых регионах.

«И в качестве одной из мер поддержки мы рассматриваем вместе с министерством экономического развития возможность предоставления субсидий на возмещение процентов по кредитам, которые на строительство и реконструкцию этих отелей», — заявила Догузова.

Ростуризм еще 1 апреля предложил отложить введение гостиничного сбора и системы «Электронная путевка». Эта мера должна снизить финансовую и административную нагрузку на отрасль, написала газета «Известия».

Во многих регионах России действует режим изоляции. Закрыты гостиницы, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, кинотеатры, торговые центры. Эти сферы терпят колоссальные убытки. Правительство ранее заявляло о том, что поможет им. Туроператоры получат от Кабмина до 3,5 миллиарда рублей.

По последним данным, 8672 россияна заразились коронавирусом. За последние сутки число инфицированных увеличилось на 1175 человек. Жертвами вируса стали 63 человека, еще 580 вылечились.