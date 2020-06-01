Российское правительство разработает план для восстановления туризма

Президент России Владимир Путин поручил внести в общенациональный план по восстановлению экономики меры для стимулирования туризма. Это предполагает введение до 2022 года нулевой ставки НДС в отношении данной отрасли.

Последнее касается перевозок и размещения туристов на круизных кораблях, сообщил «Интерфакс».

Также Путин поручил Кабмину и главам регионов представить предложения об установлении с 2021 года ставки налога на имущество организаций в ж/д отрасли в размере 1,6%. Также чиновники должны рассмотреть вопрос о временном снижении ставок транспортного налога. Их применяют по отношению к машинам, которые заняты грузоперевозками. Об этом написало РИА «Новости».

Ответственными за выполнения поручений назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководство регионов. Меры нужно разработать до 10 августа 2020 года.

Туристическая отрасль признана в России одной из наиболее пострадавших из-за пандемии. Пока что все зарубежные путевки отменены или перенесены, как минимум, на осень. Тем временем российские курорты готовятся принимать туристов. В Крыму гостиницы и санатории будут открывать в три этапа.