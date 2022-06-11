Российское правительство одобрило проект о повышении безопасности дорожного движения

Правительство России поддержало законопроект о повышении безопасности дорожного движения. Этого можно достичь, если будущие автомобилисты будут обладать необходимыми навыками и знаниями. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

«Одобрить проект федерального закона „О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона ‚О безопасности дорожного движения‘“ и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении правительства.

В пояснительной записке говорится, что разработка законопроекта связана с необходимостью повысить безопасность дорожного движения.

Накануне стало известно, что с начала 2022 года водители в Москве чаще всего нарушают ограничение скорости, правила дорожной разметки и предписания дорожных знаков. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.