    29 марта 2020, 10:41

    Российское правительство обзавелось президиумом. Зачем он?

    Екатерина Керсипова

    В правительстве России появился президиум. Его возглавил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте ведомства.
    Российское правительство обзавелось президиумом. Зачем он?

    Президиум создали для того, чтобы решать оперативные вопросы. Его члены будут собираться на заседания по мере необходимости, уточняется на сайте правительства.

    Помимо Михаила Мишутина, в президиум вошли первый вице-премьер Андрей Белоус, а также вице-премьеры Марат Хуснуллин, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Виктория Абрамченко, Юрий Борисом, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко. Также в составе нового органа глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко и руководители министерств — Евгений Зиничев (МВД), Михаил Мурашко (Минздрав), Антон Силуанов (Минфин), Владимир Колокольцев (МВД), Сергей Шойгу (Минобороны), Антон Котяков (Минтруда), Константин Чуйченко (Минюст), Антон Котяков (Минтруда), Максим Решетников (Минэкономразвития) и Денис Мантуров (Минпромторг).

    Президиум может выносить постановления, но принимать их должны большинством голосов. Кроме того, они не должны противоречить законодательству и могут быть отменены правительством