Российское правительство обзавелось президиумом. Зачем он?

Президиум создали для того, чтобы решать оперативные вопросы. Его члены будут собираться на заседания по мере необходимости, уточняется на сайте правительства.

Помимо Михаила Мишутина, в президиум вошли первый вице-премьер Андрей Белоус, а также вице-премьеры Марат Хуснуллин, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Виктория Абрамченко, Юрий Борисом, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко. Также в составе нового органа глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко и руководители министерств — Евгений Зиничев (МВД), Михаил Мурашко (Минздрав), Антон Силуанов (Минфин), Владимир Колокольцев (МВД), Сергей Шойгу (Минобороны), Антон Котяков (Минтруда), Константин Чуйченко (Минюст), Антон Котяков (Минтруда), Максим Решетников (Минэкономразвития) и Денис Мантуров (Минпромторг).

Президиум может выносить постановления, но принимать их должны большинством голосов. Кроме того, они не должны противоречить законодательству и могут быть отменены правительством