Российское посольство назвало действия Meta объявлением информационной войны без правил

Разрешение американской корпорации Meta, которая управляет соцсетями Instagram Facebook, призывать к насилию в отношении российских военнослужащих — свидетельство объявления информационной войны России. Об этом заявили представители посольства РФ в США.

«Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. Действия компании — еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами пропагандисткой машины западных правящих кругов», — сказано в сообщении, которое процитировал ТАСС.

Дипредставители России потребовали от властей США остановить экстремистскую деятельность Meta, а также принять меры по привлечению к ответственности виновных. Дипломаты подчеркнули, что пользователи вышеназванных соцсетей не наделяли руководителей этих платформ правом определять критерии истины и стравливать одних людей выше других.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на документы из Meta написало, что в Facebook и Instagram в некоторых государствах не будут блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан, в частности военных.