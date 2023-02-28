28 февраля 2023, 15:45
Российско-украинскую границу возьмут под особый контроль
Президент Путин поручил ФСБ держать под особым контролем российско-украинскую границу
Президент России Владимир Путин поручил ФСБ держать под особым контролем российско-украинскую границу. Об этом глава государства заявил в выступлении на коллегии Федеральной службы безопасности.
«Под особым контролем пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы», — отметил Путин.
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По словам президента, сейчас там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничников, авиации ФСБ, вооруженных сил и Росгвардии. Глава государства отметил, что задача силовиков — поставить заслон на пути диверсионных групп, пресечь попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов.
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Президент также потребовал усовершенствовать систему пропуска беженцев через российско-украинскую границу, а также — воинских колонн, техники и гуманитарных грузов.
ФСБ
Владимир Путин
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