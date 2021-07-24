Российским застройщикам начнут компенсировать цены на стройматериалы

Правительство РФ начнет компенсировать цены на стройматериалы для застройщиков. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в прямом эфире у себя в Instagram.

Он назвал тяжелейшей ситуацию с ценами на стройматериалы, но при этом отметил, что с подорожанием столкнулись и другие страны. Мировой рост стоимости строительных материалов и стройки составил 15%, уточнил Хуснуллин.

«Но из приятных новостей могу сказать, что на уровне правительства принято решение, что удорожание стройматериалов мы будем оплачивать. Постараемся компенсировать», — отметил вице-премьер.

Ранее из-за резкого роста стоимости металлопродукции участники строительной и металлургической отраслей, Минпромторг и Минстрой пришли к договоренности о возможности прямых поставок металлопроката. Первые договоры заключили зимой этого года.

В конце апреля власти приняли решение о проработке возможности заключения прямых договоров на поставку металлопродукции и для реализации крупных инфраструктурных проектов.