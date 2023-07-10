Власть 10 июля 2023, 23:01 Российским водителям временно запретили восстанавливать права после вождения в нетрезвом виде Путин подписал закон, на год запрещающий получение прав после нетрезвого вождения Freepik

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который подразумевает запрет на получение водительских прав людям, ранее замеченным за вождением в нетрезвом состоянии. Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, шоферам, отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, запретят сдавать экзамены на получение водительского удостоверения. Эта мера также распространяется на граждан, на которых ранее составили административный протокол за такое же правонарушение. Водители не смогут получить новые права в течение года после совершенной провинности.

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Кроме того, в законе изменили порядок допуска шоферов к вождению транспортных средств. Управление автобусом теперь доступно тем, кто имеет стаж вождения легковых и грузовых машин не менее года. Экзамены на управление трициклами и квадроциклами теперь доступны с 17 лет.

Ранее стало известно, что у ФСБ появится круглосуточный удаленный доступ к базам данных заказов легкового такси. Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.