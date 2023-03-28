Власть 28 марта 2023, 12:07 Российским силовикам расширят полномочия по борьбе с дронами Депутат Хинштейн рассказал о законе по борьбе силовиков с подводными и подземными дронами Unsplash

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Расширяющий полномочия сотрудников силовых структур по борьбе с беспилотниками закон внесли на рассмотрение в Госдуму. Документ позволит правоохранителям пресекать движение всех видов дронов, включая подводные и подземные. Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из авторов законопроекта глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Он пояснил, что действующее законодательство разрешает сотрудниками силовых структур противостоять только воздушным беспилотникам. Но в ходе проведения специальной военной операции выяснилось, что противник использует дроны различных систем, которые действуют в воде, на земле и под землей.

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«Актуальность нашей инициативы очевидна. Сегодня беспилотные аппараты всех видов активно применяются в боевых и диверсионно-террористических целях. (Лишь накануне, например, Севастополь вновь подвергся атаке морских дронов)», — написал Хинштейн.

Депутат добавил, что принятие законопроекта позволит сотрудникам МВД, ФСБ, Росгвардии, ФСО, СВР, ФСИН, ГУСП, а также организациям вневедомственной охраны пресекать движение беспилотников во всех сферах.

«Учитывая сегодняшнюю ситуацию, делать это надо как можно быстрее. Рассчитываю, что законопроект будет принят Госдумой в ближайшее время», — добавил Хинштейн.

Выпущенные украинскими войсками морские беспилотники проникли в бухту Севастополя в минувшую среду, 22 марта. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что все дроны противника уничтожили огнем моряки. Ни один из военных кораблей не пострадал.