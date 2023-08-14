Власть 14 августа 2023, 11:11 Российским регионам разрешат вводить курортный сбор Путин поручил к 15 декабря разрешить регионам вводить курортный сбор РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству дать российским регионам право вводить курортный сбор. Указание главы государства опубликовали на официальном сайте Кремля.

Путин дал ряд поручений по итогам совещания по вопросу развития туристской отрасли в Северо-Кавказском федеральном округе. Президент потребовал до 15 декабря 2023 года внести в законодательство изменения, по которым органы государственной власти субъектов Российской Федерации получат разрешение устанавливать курортный сбор в своих регионах.

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Глава государства призвал учесть опыт эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в разных регионах. В список этих субъектов вошли Республика Крым, Алтайский, Краснодарский, Ставропольский края, Санкт-Петербург и федеральная территория «Сириус».

В Петербурге курортный сбор начнут взимать с 1 апреля 2024 года. Каждому туристу нужно будет дополнительно заплатить 100 рублей за сутки проживания в отеле или гостинице.