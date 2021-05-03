Российским медикам выплатят более 50 миллиардов рублей за борьбу с COVID-19

Правительство выделит медикам и другим работникам, которые борются с коронавирусом и контактируют с зараженными более 52 миллиардов рублей. Указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить Минфину России в 2021 году <...> бюджетные ассигнования в размере 52 297 735,9 тысячи рублей», — сказано в сообщении.

Деньги пойдут на социальные выплаты, которые получат медработники и другие сотрудники медицинских организаций. Кроме того, средства пойдут на выплаты работникам других организаций, которые помогают диагностировать и лечить коронавирус а также контактируют с пациентами, диагноз которых уже подтвержден.

В документе также сказано, что правительство выделит более 4,6 миллиарда рублей для единовременной страховой выплаты. Ее получат врачи, средний и младший медперсонал, а также водители скорой помощи, которые работают с ковидными пациентами, в случае смерти или инвалидности из-за работы с коронавирусом.

Правительство также выделит свыше 11 миллиардов рублей железнодорожным перевозчикам. Более 5,8 миллиарда получат пригородные пассажирские компании для покрытия расходов за аренду подвижного состава, эксплуатацию и техобслуживание. Еще 5,5 миллиарда достанутся Федеральной пассажирской компании для модернизации старых и закупки новых вагонов.