17 января 2023, 14:52
Российским компаниям разрешили не считать голоса акционеров из недружественных стран
Путин разрешил крупным компаниям не учитывать голоса акционеров из недружественных стран
Работающие в сферах энергетики, торговли и машиностроения компании могут не учитывать голоса акционеров из недружественных государств при определении кворума и подсчете при голосовании в структурах управления. Указ о введении такой временной меры подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
Указ предусматривает, что новая норма продолжит действовать до 31 декабря 2023 года.
Реклама
Ограничения коснутся представителей недружественных государств, входящих в состав акционеров или совет директоров российских компаний, против владельцев которых или мажоритарных акционеров ввели санкции. Годовой размер выручки такой организации должен превышать 100 миллиардов рублей.
Реклама
Если в состав управляющего органа такой компании входят представители недружественных стран, то их голоса учитываться не будут, а решение примут на основании голосования большинства, не попадающих под ограничение.
Меры приняты в качестве ответа на санкции против России и отечественных компаний со стороны США и примкнувших к ним государств.
Бизнес
Владимир Путин
Реклама
Реклама