Важное 17 января 2023, 14:52 Российским компаниям разрешили не считать голоса акционеров из недружественных стран Путин разрешил крупным компаниям не учитывать голоса акционеров из недружественных стран РИА «Новости»

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Работающие в сферах энергетики, торговли и машиностроения компании могут не учитывать голоса акционеров из недружественных государств при определении кворума и подсчете при голосовании в структурах управления. Указ о введении такой временной меры подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Указ предусматривает, что новая норма продолжит действовать до 31 декабря 2023 года.

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Ограничения коснутся представителей недружественных государств, входящих в состав акционеров или совет директоров российских компаний, против владельцев которых или мажоритарных акционеров ввели санкции. Годовой размер выручки такой организации должен превышать 100 миллиардов рублей.

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Если в состав управляющего органа такой компании входят представители недружественных стран, то их голоса учитываться не будут, а решение примут на основании голосования большинства, не попадающих под ограничение.

Меры приняты в качестве ответа на санкции против России и отечественных компаний со стороны США и примкнувших к ним государств.