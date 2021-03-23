Российским депутатам рекомендовали писать законы простым и понятным языком

Российских депутатов попросили писать законы более понятным и простым языком. Рекомендации по этому вопросу составил комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству.

Комитет внес правки в уже существующие методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов. Документ не обновлялся с 2003 года. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Глава комитета Павел Крашенинников рассказал, что методичка носит рекомендательный характер. Однако при этом в государственно-правовом управлении президента, Госдуме и аппарате правительства будут требовать ее выполнения. Главное требование к депутатам — писать просто и понятно. Авторам не надо давать проектам законов запутанные или сложные названия.

«Наименование должно быть точным, четким и отражать предмет правового регулирования с тем расчетом, чтобы исполнители могли по наименованию законодательного акта определить его основное содержание, легко запомнить, при необходимости быстро отыскать», — подчеркнул Крашенинников.

Он добавил, что законодательные акты со сложными наименованиями «загромождают законодательство», возникают сложности со систематизацией и пониманием этих документов.

Авторов также попросили не делать примечания к законопроектам. Нужно отражать смысл предложенных изменений в статье. Лучше отказаться от уточняющих оборотов — «в связи», «в части». В другой рекомендации говорится о том, что нужна сквозная нумерация статей проекта закона для единообразия.