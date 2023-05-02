Власть 02 мая 2023, 14:40 Российским депутатам предложили запретить покупку недвижимости за рубежом ЛДПР предложила запрещать депутатам иметь недвижимость за рубежом piqsels

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Парламентарии от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение Госдумы проект закона, предлагает запретить депутатам, сенаторам, некоторым представителям МВД и СК иметь недвижимость за границей. Документ появился в думской базе данных.

Также речь идет о федеральных министра и лицах, занимающих отдельные должности в Счетной палате, Центробанке. органах прокуратуры. Авторы идеи отметили, что занимающие «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны» должности люди не могут иметь счета за пределами РФ и иностранное гражданство. Однако этим госслужащим пока не запрещено владеть недвижимым имуществом в других государствах.

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«Проектом федерального закона предлагается установить запрет на владение недвижимым имуществом в иностранном государстве и на территориях, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц недружественные действия», — сказано в документе.

Представители ЛДПР высказали мнение, что «в сегодняшних реалиях введение такого запрета стало актуально как никогда».