Российским чиновникам запретили иностранное гражданство

Российские государственные служащие больше не смогут иметь второе гражданство или вид на жительство другой страны. Запрещающий закон подписал президент Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, изменения внесли в Трудовой кодекс. Теперь госслужащим запрещено иметь двойное гражданство или вид на жительство за рубежом.

Также Путин подписал закон, обязывающий сотрудников госорганов или органов местного самоуправления сообщать об отсутствии российского гражданства работодателю. Кроме того, работники должны уведомлять о наличии гражданства другой страны или вида на жительство.

Если работник вышел из российского гражданства, то он должен сообщить об этом работодателю в письменной форме. В этом случае трудовой договор расторгается. В пояснительной записке подчеркивалось, что речь идет о сотрудниках, для замещения которых необходим допуск к гостайне.

Ранее закон о запрете второго гражданства для государственных служащих одобрил Севфед. Перед этим запрещающие законы приняла Госдума.