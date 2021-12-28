Российским чиновникам предложили запретить отмечать Новый год за границей

Чиновникам необходимо запретить выезжать за границу в период новогодних праздников. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Султан Хамзаев. По его мнению, такая мера могла бы способствовать развитию внутреннего туризма. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Я считаю, что будет правильно, если на наших новогодних праздниках чиновники будут отдыхать в России. Так они смогут понять болевые точки в сфере туризма в каждом конкретном регионе и уже работать над тем, чтобы эти проблемы были сведены к нулю. Отдых для наших граждан должен быть дешевле, комфортнее и приятнее», — заявил Хамзаев.

Он отметил, что многие депутаты поддержали его инициативу и планируют провести новогодние праздники в России. При этом Хамзаев подчеркнул, что, говоря о патриотизме, в качестве общего туризма традиционно рассматривается именно выезд на готовые сервисные площадки на мировом уровне.

«Не акцентируем внимание на внутренние возможности страны, объясняя это тем, что сервис слабый, все дорого. А кто должен решать этот вопрос? Этот вопрос должны решать чиновники, для нас, для людей», — сказал он.

Сам депутат намерен встречать новый год в своем регионе – Дагестане. Там он планирует «реагировать на запросы общества».

Ранее депутат Хамзаев предложил ограничить в России продажу популярных фруктовых пивных напитков. По словам депутата, снижение потребления алкогольной продукции, в том числе среди молодежи, — одна из основных задач государства по формированию здорового образа жизни.