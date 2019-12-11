Российским чиновникам напомнили, какие подарки нельзя принимать

На Новый год принято дарить подарки и поздравлять с праздником, но есть те, кому подобные презенты запрещены законом. Минтруд напомнил российским госслужащим, что они не могут принимать подарки, за исключением официальных мероприятий.

Министерство направило чиновникам письмо, где сказано, что запрет на подарки содержится в положениях российского Гражданского кодекса и антикоррупционного законодательства.

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Согласно документу, дарить подарки нельзя служащим и замещающим государственные и муниципальные должности, а также сотрудникам отдельных организаций.

Таким служащим запрещается принимать подарки за выполнение служебных обязанностей, в нерабочее время и от коллег. Если подобный подарок будет признан взяткой, то чиновника ждет уголовная ответственность.

В Минтруде пояснили, что запрет не касается тех подарков, которые чиновники получают на официальных мероприятиях или во время служебных командировок, пишет РИА «Новости». Они могут их принять, но затем их требуется сдать. Все другие случаи относятся к нарушениям.