Власть 30 июня 2023, 07:42 Российский сенатор предложил сделать «ОСАГО для IT» Сенатор Шейкин: в России нужно «ОСАГО для IT» для случаев кибератак и утечек данных РИА «Новости»

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«ОСАГО для IT» нужно сделать в России. То есть компаниям в этой области нажо обеспечить страховку на случай утечек данных и кибератак. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин в комментарии РИА «Новости».

«Подобно тому, как ОСАГО обеспечивает финансовую защиту автомобилистов в случае ДТП, страхование от киберугроз будет обеспечивать защиту компаний в случае кибератак и утечек данных», — объяснил он идею.

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По его словам, инициативу отправили на рассмотрении Банка России и Министерства цифрового развития. Они должны рассмотреть возможность появления новых механизмов софинансирования «затрат объектов критической информационной инфраструктуры путем введения страхования киберрисков».

Шейкин считает, что предложение поможет снизить риски для обычных россиян и компаний, а также смягчить возможные финансовые потери. Создание подобного рынка страхования станет важным шагом в направлении улучшения кибербезопасности и защиты персональных данных в РФ, резюмировал он.