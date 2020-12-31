Российский сенатор обвинил украинский МИД в потворстве националистам

Обещания Киева сделать тему Крыма «адской» для России в 2021 году оценили на полуострове. В республике заметили, что агрессивные высказывания обращены к украинским националистам.

Сенатор РФ от Крыма Сергей Цеков рассказал «Пятому каналу», что эта часть украинского народа «взяла верх на Украине».

«Кулеба и многие из тех, кто сегодня в окружении Зеленского, находятся на услужении именно у этих граждан Украины», — подчеркнул он.

Цеков добавил, что допустивший подобную формулировку министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в том числе выполняет поступающие Киеву заказы из-за границы, «в основном из США».

«Это всем известно, в том числе на Украине», — сказал сенатор. Для жителей Украины, по его словам, чиновники уже создали адские условия. Сделать таковой жизнь России с полуостровом в ее составе украинским политикам не удастся. Подобные высказывания Цеков назвал самовнушением.

Ранее угрозу министра высмеяла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав ее «заявлением из преисподней».