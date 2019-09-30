  • Российский самолет проинспектирует небо над Венгрией

    30 сентября 2019, 00:56

    Светлана Степанова

    Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что Россия запланирована наблюдательный полет над территорией Венгрии. Его совершат на самолете АН-30б в рамках реализации международного договора по открытому небу. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны страны.
    Российский самолет проинспектирует небо над Венгрией

    «Наблюдательный полет над территорией Венгрии будет выполняться в период с 30 сентября по 4 октября 2019 г. с аэродрома открытого неба Папа. Максимальная дальность полета составит 1180 километров», — сообщили в ведомстве.

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    Полет состоится по заранее согласованному с военным ведомством Венгрии маршруту. На борту АН-30б будут находиться и венгерские специалисты. Их задачей станет контроль за порядком применения наблюдательной аппаратуры, а также соблюдения положений международного договора по открытому небу.

    Подобные наблюдательные полеты содействуют большей открытости и прозрачности военной деятельности стран-участников договора. Кроме того, они позволяют упрочить безопасность путем укрепления мер доверия.