Российский самолет проинспектирует небо над Венгрией

«Наблюдательный полет над территорией Венгрии будет выполняться в период с 30 сентября по 4 октября 2019 г. с аэродрома открытого неба Папа. Максимальная дальность полета составит 1180 километров», — сообщили в ведомстве.

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Полет состоится по заранее согласованному с военным ведомством Венгрии маршруту. На борту АН-30б будут находиться и венгерские специалисты. Их задачей станет контроль за порядком применения наблюдательной аппаратуры, а также соблюдения положений международного договора по открытому небу.

Подобные наблюдательные полеты содействуют большей открытости и прозрачности военной деятельности стран-участников договора. Кроме того, они позволяют упрочить безопасность путем укрепления мер доверия.