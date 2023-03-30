Власть 30 марта 2023, 09:43 Российский посол в Венгрии высказался за защиту прав нацменьшинств на Украине Станиславов: Россия за сотрудничество с Венгрией в защите прав нацменьшинств на Украине РИА «Новости»

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Россия готова пойти на сотрудничество с Венгрией по вопросу защиты прав национальных меньшинств на Украине. Однако на практике стороны пока не смогли объединить усилия. Такое заявление сделал посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов в беседе с РИА «Новости».

«Россия готова сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами в интересах прекращения преступной политики Киева в отношении всех без исключения проживающих на Украине национальных меньшинств», — сказал он.

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По его словам, Россия всегда говорила о неприемлемости избирательного подхода по данной теме, «которая сильно напоминает нацистскую политику Германии в годы Второй мировой войны». Посол напомнил, что на Украине, помимо русскоязычных граждан, живут русины, венгры, румыны и представители других национальностей.

Станиславов отдал должное коллегам из Венгрии, которые никогда не требовали официально от своих соотечественников «каких-либо особых, специальных изъятий из общеукраинских дискриминационных норм». Наоборот, они хотели добиться изменения политики Украины в целом.

Дипломат отметил, что пока Россия и Венгрия не смогли объединить совместные усилия в ОБСЕ, ООН или на других международных площадках для защиты прав венгров, русских и других национальностей, проживающих на украинской территории.