Российскому послу угрожают в Турции

За последние недели в регионе участились столкновения турецких и сирийских войск. Армия президента Сирии Башара Асада при поддержке России пытается взять мятежный регион под контроль, Турция выступает против. Российско-турецкие переговоры по урегулированию конфликта окончились безрезультатно.

По словам Ерхова, после гибели турецких офицеров в Идлибе, в соцсетях началась «чудовищная свистопляска». Ему стали писать «Прощайтесь с жизнью», «Никто не будет вас оплакивать» и прочие угрозы.

Дипломат отметил, что похожая ситуация сложилась в 2015 году из-за конфликта в сирийском Алеппо. Результатом этого стал «„самолетный кризис“ и злодейское убийство посла Карлова».

В ноябре 2015 года турецкие военные сбили российский Су-24 на границе Турции и Сирии. После этого Москва приостанавливала полеты в Турцию и ввела против республики продуктовое эмбарго. После извинений президента Турции Реджепа Эрдогана в июне 2016 года часть санкций сняли.

Теперь Эрдоган, по словам Ерхова, «жестко и справедливо» раскритиковал угрозы в соцсетях.

Предыдущего посла России в Анкаре Андрея Карлова убили в декабре 2016 года. Человек, застреливший дипломата, выкрикивал «Не забывайте про Сирию!».