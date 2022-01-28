Российский посол назвал информационной войной заявление Госдепа США о нарушениях в Чечне

Посол России в США Анатолий Антонов счел заявление государственного департамента Штатов о массовых нарушениях прав человека в Чечне частью информационной войны. Об этом сказано в сообщении российского дипмеведомства в Facebook.

«Мы рассматриваем претензии и обвинения, не подкрепленные к тому же достоверными данными о так называемых „репрессиях“ в Чечне, как попытку вмешательства в российские внутренние дела и часть оголтелой информационной борьбы против нашей страны», — заявил Антонов.

Госдеп США ранее выразил обеспокоенность в связи с информацией о произвольных задержаниях и похищениях десятков людей властями Чечни. Ведомство призвало руководство России не поддерживать такую практику. Об этом написало РИА «Новости».

Чеченские власти опровергли сообщения о том, что критиков власти похищают в республике. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что информацию о похищениях проверили и она не соответствует действительности. По его словам, якобы похищенные люди просто просят оставить их в покое.