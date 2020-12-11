Российский посол назвал главную цель санкций США

Власти США вводят новые санкции в отношении российских официальных лиц, чтобы отвлечь внимание от серьезных внутренних проблем. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Обвинения против российских официальных лиц в якобы нарушении прав человека безосновательны и не выдерживают критики. Как представляется, такими разрушительными действиями администрация пытается отвлечь внимание общественности от серьезных системных проблем внутри самих Соединенных Штатов», — отметил Антонов. Его слова опубликовали на официальной странице посольства в Facebook.

Посол напомнил, что Россия не раз призывала отказаться от нелегитимных односторонних санкций. Москва предложила вернуться к нормальным отношениям между странами и организовать равноправный и взаимоуважительный диалог. Никакого ответа на эти инициативы не было.

Накануне Минфин США внес в санкционный список футбольный клуб «Ахмат», ММА «Ахмат», фонд имени Ахмата Кадырова и абсолютное первенство «Ахмат». Под санкции попали заместитель премьер-министра Чечни Вахит Усмаев, представитель главы региона Рамзана Кадырова в Европе Тимур Дугазаев, советник чеченского лидера по личной безопасности Даниил Мартынов и тренер Сатиш Семар. Их обвинили в причастности к нарушениям прав человека. Глава Чеченской Республики назвал эти ограничения абсурдными.