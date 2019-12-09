Российский политолог считает, что в Европе «подустали» от Украины

Белковский уверен, что Киеву придется пойти на уступки и прислушаться к Венецианской комиссии, которая раскритиковала украинский закон о языке.

«Киеву надо пойти навстречу Венецианской комиссии. Пусть не полностью, но придется это сделать», — сказал российский специалист.

«От этого будет зависеть и отношение спонсоров урегулирования в ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей), то есть Франции и Германии», — добавил Белковский

«Здесь, к сожалению, на уступки придется пойти. Пусть не на все, но здесь нужна политическая воля президента Зеленского, и готовность к компромиссу по этому вопросу», — сказал эксперт.

Также он рассказал, какие претензии, на его взгляд, успели накопиться у Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель к украинскому лидеру , написал портал «Дни.ру».

«Утрата Украиной доверия Европы связана с привычкой украинских лидеров поступать по принципу „что хочу, то и ворочу“, а выставленные политикой и историей счета переносить на западных лидеров. Там немножечко подустали», — пояснил политолог.

9 декабря в Париже пройдут переговоры лидеров стран нормандской четверки. В рамках саммита состоится первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Эксперты ожидают, что политики попытаются убедить украинского коллегу выполнить обязательства, которые его страна взяла на себя в рамках минских соглашений.