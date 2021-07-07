Российский политик пояснил отказ Байдена встречаться с Зеленским

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал новость о том, почему же в Вашингтоне решили перенести встречу американского лидера Джо Байдена с Владимиром Зеленским. По его словам, западные наставники разочаровались в президенте Украины, который не способен выполнять их поручения по реформам в стране. Об этом написали «Новости Украины».

Джо Байден решил отмахнуться от украинского подопечного и повременить со встречей с «нахлебником», считает сенатор. У американцев сейчас есть дела и поважнее.

«Берлин и Париж его уже унизили твердым отказом принимать в ЕС и НАТО: чувствуют, что он не их „фундаментальные принципы“ любит, а только жилплощадь и дотации. А теперь и американские кураторы решили: зачем еще с Зеленским встречаться, и так все ясно с этими нахлебниками, пусть хоть немного поработают там, в Киеве…» — написал Пушков в Telegram.

По информации Telegram-канала UKR_LEAKS, встречу глав США и Украины перенесли с 26 июля на начало августа. В качестве причины, американцы назвали то, что в Вашингтоне заняты проблемой вывода войск из Афганистана.