Власть 05 февраля 2024, 12:24 Российский МИД вызовет посла Израиля из-за неприемлемых высказываний МИД РФ вызовет посла Израиля Гальперин из-за антироссийских высказываний Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Посла Израиля в Москве Симону Гальперин вызовут в МИД РФ из-за неприемлемых антироссийских высказываний во время интервью «Коммерсанту». Об этом РИА «Новости» сообщили представители ведомства.

Заявления израильского дипломата являются крайне неудачным началом дипмиссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений, подчеркнули в МИД. Там также добавили, что особое возмущение вызвали высказывания посла об усилиях, которые предпринимает Россия для разрешения судьбы заложников.

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«В связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии, Гальперин будет вызвана в МИД», — сказали в ведомстве.

Ранее Гальперин заявила, что РФ якобы не поддерживает Израиль в борьбе с терроризмом. По словам дипломата, российское руководство «не вполне поняло», что ХАМАС при поддержке Ирана совершил жестокое и бесчеловечное нападение.

Заместитель главы МИД РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов встретился с Гальперин 19 января. Посла Израиля проинформировали об усилиях российской дипломатии в интересах немедленного и безоговорочного освобождения удерживаемых в сектор Газа людей, сообщили «Известия».