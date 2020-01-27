    27 января 2020, 17:24

    Российский МИД высказался о ситуации с соглашением по Беринговому проливу

    Артур Блянихов

    Замглавы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков сообщил, что власти страны всеобъемлюще рассмотрели вопрос с российско-американским договором по Беринговому проливу. Дипломата процитировало РИА ФАН.

    По словам замминистра, обсуждение носило исчерпывающий характер. В нем принимали участие представители Совета Федерации, ФСБ, Минсельхоза и МИД.

    «Соглашение применяется, действует в режиме временного применения, как раньше, так и сейчас», — сказал Рябков.

    По данным информагентства, первого июля 1990 года СССР и США заключили соглашение о линии разграничения морских пространств. К Штатам отошел участок континентального шельфа, а также части исключительной экономической зоны СССР.