Российский МИД высказался о ситуации с соглашением по Беринговому проливу

По словам замминистра, обсуждение носило исчерпывающий характер. В нем принимали участие представители Совета Федерации, ФСБ, Минсельхоза и МИД.

«Соглашение применяется, действует в режиме временного применения, как раньше, так и сейчас», — сказал Рябков.

По данным информагентства, первого июля 1990 года СССР и США заключили соглашение о линии разграничения морских пространств. К Штатам отошел участок континентального шельфа, а также части исключительной экономической зоны СССР.