Российский МИД подтвердил получение ноты Украины о введении визового режима для россиян

Россия примет решение относительно ответного действия на введение Украиной визового режима с учетом национальных российских интересов и гуманитарного аспекта. Такое заявление сделал директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

«Мы действительно недавно получили электронную копию украинской ноты с соответствующим уведомлением. В ней идет речь о фактическом прекращении с 1 июля действия сразу двух соглашений: 1997 года о безвизовых поездках граждан и 2011 года о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов», — сказал он РИА «Новости».

По его словам, Украина в последние восемь лет планомерно ужесточала условия въезда для Россиян. Ограничения в 2014 году коснулись мужчин с крымской пропиской. На следующий год граждан РФ стали пускать на Украину только по загранпаспорту, а с 2018 года начали требовать отпечатки пальцев, обратный билет, приглашение, туристический ваучер, подтверждение достаточности денежных средств.

Полищук подчеркнул, что, несмотря на все вышесказанное, Россия всегда выполняла соглашения о безвизовых и трансграничных поездках, она до сих пор продолжает это делать.

«Мы будем изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для наших граждан. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей. Для нас украинские граждане не чужие», — заключил представитель Министерства иностранных дел.

Ранее стало известно о введении Украиной визового режима для россиян, он начнет действовать с 1 июля.