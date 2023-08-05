Власть 05 августа 2023, 10:27 Российский футболист пожалел депутатов из-за использования отечественных машин Павлюченко пожалел депутатов, которым придется ездить на Aurus за 30 миллионов рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывший футболист «Спартака», «Локомотива» и сборной России Роман Павлюченко в ироничной манере признался, что ему жалко депутатов, которым придется ездить на автомобилях Aurus стоимостью 30 миллионов рублей. Об этом он сообщил на странице в социальной сети Instagram*.

«Таков закон. Жалко депутатов, которым придется теперь ездить на Aurus за 30 миллионов рублей», — написал Павлюченко.

Реклама

Ранее президент Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. По его словам, им нужно самим осознать необходимость стремления к развитию автопрома.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявлял, что депутаты полностью поддерживают призыв главы государства пересесть на российские машины. Он отметил, что с сентября 2023 года перейдут от служебных иномарок к автомобилям Lada, Aurus и «Москвич».

*Instagram — запрещенная в России социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена