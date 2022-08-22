Российский флаг останется священным символом для всех поколений — Путин
Путин: российский флаг останется священным символом для всех поколений
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что флаг страны останется священным символом для всех поколений. Об этом он сказал во во время поздравления россиян с Днем Государственного флага.
«Уверен, что государственный флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений наших граждан, будет вдохновлять их на ратный подвиг, трудовые достижения, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину», — отметил лидер страны в своем видеообращении.
Он добавил, что российский триколор воспитывает ценности патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее страны у подрастающего поколения. Путин напомнил, что с 1 сентября во всех школах учебную неделю будут начинать с исполнения гимна и торжественной церемонии поднятия флага.
«Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим, — правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой, непрерывной истории России», — отметил президент.
Он поздравил всех жителей России с Днем Государственного флага, который отмечается 22 августа.