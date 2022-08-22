Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что флаг страны останется священным символом для всех поколений. Об этом он сказал во во время поздравления россиян с Днем Государственного флага.

«Уверен, что государственный флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений наших граждан, будет вдохновлять их на ратный подвиг, трудовые достижения, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину», — отметил лидер страны в своем видеообращении.

Он добавил, что российский триколор воспитывает ценности патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее страны у подрастающего поколения. Путин напомнил, что с 1 сентября во всех школах учебную неделю будут начинать с исполнения гимна и торжественной церемонии поднятия флага.

«Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим, — правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой, непрерывной истории России», — отметил президент.

Он поздравил всех жителей России с Днем Государственного флага, который отмечается 22 августа.