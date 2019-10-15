Российский дознаватель взял показания у мертвеца
Источник: следователи проверят бездействие полиции после жестокого убийства девушки во ВладикавказеПодробнее
Все случилось в мае. Как стало известно сайту радиостанции «Говорит Москва», от представителей местной прокуратуры, 38-летний дознаватель расследовал дело об угоне. Он изготовил протокол допроса потерпевшего и уведомление об окончании следствия. Однако было установлено, что потерпевший не мог участвовать в следственных действия и подписывать документы.
«Вместе с тем потерпевший еще в феврале скончался от заболевания, поэтому не мог участвовать в процессуальных действиях, в том числе подписывать протоколы», — заявили в прокуратуре.
Бывшего полицейского обвиняют в служебном подлоге и фальсификации доказательств. Его дело рассмотрит Татарский райсуд Новосибирской области.