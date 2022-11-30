Власть 30 ноября 2022, 05:28 Российский дипломат предупредил о последствиях использования спутников для поддержки ВСУ Дипломат Ермаков: использованные для поддержки ВСУ спутники могут стать законной целью РФ РИА «Новости»

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Западные спутники, которые используют украинские военные, могут стать целью для России, заявил в интервью РИА «Новости» глава департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

«Подтверждаем, что подобная квазигражданская инфраструктура в случае ее использования в военных действиях против России вполне логично может стать законной целью для ответного поражения», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

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Гражданские спутники должны использоваться в мирных целях, отметил Ермаков. Однако ВСУ применяют их для определения мест дислокации и перемещения российских войск, наведения из космоса высокоточных боеприпасов.

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Американский предприниматель Илон Маск, разворачивая на орбите Земли спутники системы Starlink, утверждал, что они будут обеспечивать доступ к интернету из любой точки планеты. Однако ВСУ стали использовать их в военных целях.

В начале ноября сообщалось о масштабном сбое в Starlink. Не работали порядка 1300 аппаратов, что затрудняло выполнение миссий украинскими военными.