Российский дипломат предположил, что страны Запада могут устроить провокацию в Донбассе

Западные страны могут попытаться устроить провокацию России в Донбассе, чтобы потом обвинить РФ в нападении на Украину. Об этом предупредил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Я бы не стал отвергать такой сценарий, он прослеживается в той безосновательной истерии, которая нагнетается вокруг нахождения наших войск на нашей же территории», — предположил он в беседе с РИА «Новости».

Он выразил надежду, что оппоненты России все же на это не пойдут, но поделился своей настороженностью на тему того, с какой интенсивностью некоторые страны продолжают распространять неверную информацию и делают публично ложные выводы. Дипломат отметил, что в таких условиях риск провокации растет.

Западные страны в последнее время публично упрекают Россию в том, что она якобы готовится к вторжению на Украину. В Кремле многократно подобные заявления отвергали и заявляли, что Россия проводит исключительно миролюбивую политику.